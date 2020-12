Nederlandse aanwinst Wanty-Gobert: "Gaan voor ritzege in grote ronde boeiend perspectief, wil zeker één goeie zege"

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeftg een renner van Jumbo-Visma in huis gehaald. Bij de Nederlandse formatie ging Taco van der Hoorn sowieso vertrekken. De ploeg van Hilaire van der Schueren geeft hem de kans om op WorldTour-niveau zijn droom na te jagen.

Bij PEZ Cycling bespreekt Van der Hoorn de keuze voor zijn nieuwe ploeg. "Het is een goede ploeg voor mij, met een goede mix van wedstrijden. Ik zal mijn rol spelen voor het team, maar krijg in de kleinere wedstrijden meer vrijheid. Eén van de redenen waarom ze mij aangetrokken hebben is mijn offensieve manier van koersen."

Van der Hoorn wil graag een grote ronde rijden. "Ja, en de ploeg heeft me gezegd dat ik er één zal mogen rijden. Over welke juist is nog geen akkoord bereikt, maar daar gaan we over praten op ons eerste trainingskamp. Bij Jumbo heb ik niet de kans gekregen om een grote ronde te rijden. Gaan voor een ritzege in een grote ronde is een boeiend perspectief."

Ik wil opnieuw de renner worden die ik was bij Roompot

Wat zijn voorts juist de ambities in 2021? "Ik wil opnieuw de renner worden die ik was bij Roompot, in ontsnappingen gaan en op zoek gaan naar resultaten. Het is moeilijk te voorspellen wat die juist gaan zijn, maar ik wil zeker één goeie zege."