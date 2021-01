Alpecin-Fenix heeft kalender voor 2021 al gemaakt: "Rijden Tour, Giro én Vuelta"

Mathieu van der Poel zei eerder al dat de Ronde van Frankrijk qua timing niet goed uitkomt met de Olympische Spelen maar dat hij hem wel moet rijden voor de sponsors. Als die sponsors een beetje toegeeflijk zijn, kunnen ze hem misschien ook laten starten in een andere grote ronde.

Want Christoph Roodhooft, teammanager van Alpecin-Fenix, vertelt in een intverview met Wielerflits dat de ploeg volgend jaar elke grote ronde zal rijden.

Als winnaar van de Europe Tour mag Alpecin-Fenix aan elke WorldTour-wedstrijd deelnemen zonder een WorldTour-licentie te hebben. "We kunnen nu volop ons eigen programma uitstippelen, we moeten niet meer hopen", klinkt het.

"De Tour is ontzettend belangrijk maar we weten nog niet wie van onze ploeg zal deelnemen... Merlier, Van der Poel, Philipsen... Met Fenix als Italiaanse sponsor zullen we ook van start gaan in de Giro en ook de Vuelta zullen we rijden", vertelt de teammanager.