Droevig nieuws: Rik Van Looy moet afscheid nemen van zijn Nini

Een harde klap voor een bekende naam uit de wielerwereld. Rik Van Looy moet voortaan zijn leven verderzetten zonder zijn vrouw Nini. Op 88-jarige leeftijd is Nini heengegaan. Nini was al een tijdje ziek en mag nu rusten in vrede.

Rik Van Looy, ook wel de Keizer van Herentals genoemd, zal voor altijd een grootheid zijn uit het Belgische wielrennen. Van Looy won 7 ritten in de Tour, 12 ritten in de Giro en 18 ritten in de Vuelta. In de drie grote ronden was hij ook één keer goed voor winst in een nevenklassement.

Daarnaast werd Van Looy ook twee keer wereldkampioen, in 1960 en 1961, en was hij een groot succes in de klassiekers. Met onder andere één zege in Milaan-Sanremo, twee overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, drie in Parijs-Roubaix en één keer was hij ook de beste in Luik-Bastenaken-Luik.

RIK ALS MANTELZORGER

Rik is één jaar jonger dan zijn vrouw Nini, die één van de drijvende krachten was achter zijn carrière en zich zich hiervoor wegcijferde. In het latere deel van haar leven werd Nini ziek en is Rik haar mantelzorger geworden. Onze redactie wenst Rik en de hele familie Van Looy heel veel sterkte.