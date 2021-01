Na verloren Giro is Sunweb nog steeds overtuigd van keuze: "Sta nog steeds achter keuzes die we gemaakt hebben"

IN de laatste dagen van de Ronde van Italië moest Sunweb de roze trui met Wilco Kelderman en Jai Hindley afgeven aan de Brit Tao Geoghegan Hart. Daar gingen bovendien enkele opmerkelijke keuzes van de ploegleiding aan vooraf.

Maar ploegleider Iwan Spekenbrink staat in De Telegraaf nog steeds achter de keuzes die ze toen gemaakt hebben. Tijdens de 18e etappe moest Kelderman lossen op de flanken van de Stelvio met nog zo'n 35 kilomter te gaan. Hindley moest niet wachten op de rozetruidrager maar werd meegestuurd met Ineos-duo Hart-Dennis.

"We hadden al besproken om zo te handelen als dat scenario zich zou voordoen. We moesten Jai met Hart meesturen vanwege de vormcurve van Wilco", vertelt Spekenbrink. "Als Jai bij Wilco was gebleven, hadden we niemand meer dicht in het klassement staan", klinkt het.