Het aftellen kan nu echt wel beginnen: Binnen 100 dagen staat Parijs-Roubaix op het programma!

Ondanks een jaar dat overhoop gegooid is door het coronavirus, ging nagenoeg elke grote wielerwedstrijd door in 2020. Behalve Parijs-Roubaix, net een van de meest mythische koersen van allemaal. Maar na bijna 2 jaar wachten is het bijna zover.

Want binnen 100 dagen, op zondag 11 april, staat De Hel van het Noorden op de wielerkalender. Eén van de vijf grote monumenten en ongetwijfeld ook een van de zwaarste. De laatste winnaar op de piste van Roubaix is Philippe Gilbert. Gilbert, toen nog in loondienst van Deceuninck-Quick.Step, troefde in de sprint de Duitser Nils Politt af. Yves Lampaert werd als tweede Belg derde. Dit jaar zal Mathieu van der Poel er voor de eerste keer aan de start staan. Het zou tegelijkertijd heel verrassend en niet verrassend zijn mocht hij heel dicht bij de overwinning zitten in Roubaix. Al is Van Aert op de grote motor misschien nog net iets beter den Van der Poel. Hopelijk blijft de koerskalender ongewijzigd en kunnen de grote tenoren opnieuw richting eeuwige glorie rijden in Roubaix. 💯 days until Paris-Roubaix 🤘 pic.twitter.com/9NBlUc74w3 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 3, 2021