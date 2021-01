Makelaar van José Mourinho en Cristiano Ronaldo gaat ook belangen behartigen van João Almeida

Patrick Lefevere krijgt binnenkort een wereldbekende makelaar tegenover zich aan de onderhandelingstafel. Jorge Mendes is een belangrijke naam in de voetbalwereld, als makelaar van José Mourinho en Cristiano Ronaldo. Voortaan is Mendes ook binnen het wielrennen actief.

De Portugees behartigt dus de belangen van enkele landgenoten met naam en faam. Dat gaat hij nu dus ook in de koers doen. Polaris Sports, het bedrijf van Mendes, heeft een overeenkomst afgesloten om gaan samen te werken met Corso. CONTRACT TOT EINDE 2021 En wie wordt er vertegenwoordigd door Corso? João Almeida, het jonge talent van Deceuninck-Quick.Step die dit jaar zo imponeerde in de Giro. Mendes krijgt automatisch dus Almeida in zijn portefeuille. Almeida heeft nog een contract bij Deceuninck-Quick.Step tot eind 2021. Het is geen geheim dat Almeida nu al kan rekenen op belangstelling van andere ploegen. Als Lefevere hem langer bij Deceuninck-Quick.Step wil houden, zal hij dus tot een akkoord moeten komen met Mendes.