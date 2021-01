Olympiërs met Tour-ambities krijgen weer wat hoop: combo zou alsnog mogelijk zijn

Verplichte quarantaine voor de Olympische Spelen? Voor renners als Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel was het nieuws dat insloeg als een bom. Hun ploegen zullen hen ook willen uitspelen in de Tour, maar door een verplichte quarantaine voor de atleten zou die combinatie onmogelijk zijn.

Er doen echter ook tegenstrijdige berichten de ronde over die quarantaineregel en die worden ook bekrachtigd bij Tuttobiciweb. Daar is sprake van een verhaal waarbij atleten een negateive test moeten voorleggen en dan welkom zouden zijn in het Olympisch dorp vanaf vijf dagen voor hun wedstrijd.

Ter plekke worden ze om de twee à drie dagen opnieuw getest en maximaal 48 uur na hun wedstrijd moeten ze weer huiswaarts keren. Een verplichte quarantaine voor de olympische atleten zou er niet komen. Dat zou betekenen dat er niet per definitie gekozen moet worden tussen de Tour en de Spelen.

KRAP SCHEMA

Wel blijft het een krap schema. De Tour eindigt op 18 juli. De wegwedstrijd op de Olympische Spelen staat op 24 juli op het programma.