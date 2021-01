Chris Froome bracht zijn feestdagen door... in het Red Bull High Performance Center

Sowieso gebeurde het feestvieren al anders dan anders. Chris Froome zijn hoofd stond daar toch niet naar. Die is vooral bezig om weer op en top fit te worden, zodat hij in 2021 opnieuw kan laten zien wat hij echt in zijn mars heeft.

Froome maakte in 2020 wel zijn terugkeer in het peloton, maar was nog niet zichzelf en moest vaak vroegtijdig lossen. Eigenlijk is het herstel na zijn val in de Dauphiné in juni 2019 nog altijd bezig. Daarom dat hij ook in de eindejaarsperiode volop aan de slag was.

"Ik had het geluk dat ik mijn revalidatie kon verderzetten tijdens de feestdagen in het Red Bull High Performance Center", schrijft Froome op Twitter. Met daarbij enkele oefeningen die hij deed in de fitness. Die moeten er voor zorgen dat de spieren van Froome het houden wanneer straks de wedstrijden zich opstapelen in een hopelijk normaal wielerseizoen.

Afwachten maar of deze arbeid in het tussenseizoen Froome straks ook in de wedstrijden vleugels geeft. Froome begint dit jaar aan zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation, na zijn vertrek bij Ineos.