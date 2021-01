📷 Ook Bingoal-Wallonie Bruxelles stelt nieuwe outfit voor: opnieuw flashy shirt voor Vanendert en co

Talloze wielerformaties hebben al hun tenue voor 2021 voorgesteld. Dat heeft nu ook Bingoal-Wallonie Bruxelles gedaan. Het houdt vast aan zijn kleuren, er zijn wel wat nieuwe accenten aangebracht op de outfit voor het nieuwe jaar.

De man die poseert in het nieuwe shirt van Wallonie-Bruxelles is routinier Jelle Vanendert. Wat opvalt in vergelijking met vorig jaar is dat er ter hoogte van beide schouders een streepje rood gedragen zal worden. In 2020 zat dat vanuit het oogpunt van de renner enkel aan de rechterkant, met de vermelding van de hoofdsponsor.

Aan de linkerkant was er dan de vermelding van Adeps, één van de partners van het team. Die staat nu lager op het shirt, en ook op de shorts. Ook opmerkelijk: Pauwels Sauzen, de partner van Bingoal in het veldrijden, is ook shirtsponsor geworden voor de wegploeg.

Nouvelle année, nouvelle saison, nouveau maillot! » Voici nos couleurs pour 2021. Merci à tous nos partenaires !

2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 1️⃣

Bingoal-WB Cycling Team kondigt met trots zijn trui aan voor het seizoen van 2021! Bedankt aan alle partners van het team!



Wel blijft het team vasthouden aan de traditionele kleuren: het overwegende flashy gele in combinatie met zwarte en rode tinten.