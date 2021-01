Albert koppelt voorwaarde aan de kans dat Van Aert BK niet wint

Is Wout van Aert te kloppen op het BK? Het is een vraag waar ook Niels Albert zich over buigt. Die ziet het niet meteen gebeuren, tenzij de geboorte van Wouts zoon niet meer op zich laat wachten. Wel is Albert blij dat Iserbyt aan de start komt.

"Wout van Aert kan het BK verliezen, zeer zeker, maar dan moet de concurrentie wel hopen dat zijn zoon nu geboren wordt en dat Wout nog vier of vijf slechte nachten heeft. Want enkel een niet-frisse Van Aert is zondag te kloppen", zo redeneert Niels Albert in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Anders zal er weinig aan te doen zijn. Tenzij de concurrentie boven zichzelf uitstijgt." PLOEGENSPEL Albert ziet wel enkele mogelijkheden daartoe. "Meulebeke is een snelle cross en dat leent zich om het ploegenspel te spelen. Als de mannen van Mettepenningen zich als blok presenteren, kunnen ze iets betekenen. Op een BK moet je alles uit de kast halen. Daarom moet Iserbyt zeker starten." Albert legt uit waarom Iserbyt alles op alles moet zetten op dat BK. "Het heeft geen zin dat hij zijn elleboog spaart voor het WK: het is naïef om te denken dat het daar kan lukken. En voor de laatste manche van de X2O-trofee moet hij het niet doen. De mensen tellen alleen de titels en de truien."