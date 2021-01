Het is gebeurd: Georges Van Aert is geboren!

Er is lang naar uitgekeken, in het bijzonder natuurlijk door Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah. Ze hebben hun zoontje op deze wereld mogen verwelkomen. Voor het getrouwde koppel is het hun eerste kindje. Wout kan zondag als vader naar het BK veldrijden.

Deze zomer maakten Wout van Aert en Sarah De Bie bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten. Ook het geslacht was vooraf reeds bekend: het zou een zoontje worden. Bij wijze van kleine grap noemden ze hun aanstaande baby alvast 'de Fons'. Het koppel heeft wel voor een andere officiële naam gekozen. De zoon van Wout en Sarah heet Georges Van Aert. "Georges. Wat een liefde", schreef Wout op zijn Instagrampagina, met een afbeelding waarop de voetjes van Georges te zien zijn. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wout van Aert (@woutvanaert)