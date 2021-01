Lotto Soudal gelooft heilig in bepaalde medische testen: trainer geeft woordje uitleg

In het wielrennen worden veel data gebruikt om de renners op de juiste manier te begeleiden. Bij Lotto schenken ze uiteraard ook veel aandacht aan bepaalde testen, in het bijzonder aan die met de Dexa scan. Wim Van Hoolst, trainer bij Energy Lab, legt het belang hiervan uit.

"Een Dexa scanner is een toestel waarop renners plaatsnemen in wielerkledij of een andere sportoutfit. Tien minuten lang worden de renners volledig gescand om de lichaamssamenstelling te analyseren. Zo krijgen we een uitgebreid beeld van de atleet in een korte periode", beweert Van Hoolst op de site van Lotto Soudal.

GOUDEN STANDAARD

Aan de correctheid van deze test hoeft niet getwijfeld te worden. "De Dexa scan levert elke keer opnieuw de juiste waarden. Het is de gouden standaard om de lichaamssamenstelling te bepalen. De Dexa scan geeft ons inzicht in drie cruciale die gebruikt worden om de traning of voeding aan te passen, om een renner zo goed mogelijk te laten presteren."

Deze drie waarden zijn: het lichaamsvet massa, de vetvrije massa en de botmassa en botdichtheid. Op basis van deze cijfers kunnen dan voedingsschema's opgesteld worden, extra krachttrainingen ingelast worden of net verminderd, en bepaalde voedingssupplementen aan een renner worden toegewezen. Afwachten of deze testen de renners van Lotto richting goede resultaten helpen in 2021.