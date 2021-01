OFFICIEEL: Qhubeka bevestigt komst van ploegleider Aart Vierhouten en vertrouwenspersoon voor Aru

Qhubeka ASSOS heeft zijn omkadering nog aangesterkt met twee personen. Zij zullen dit seizoen de rol van sportdirecteur bij het team opnemen. De Nederlander Aart Vierhouten is één van hen, de andere nieuwe ploegleider is Gabriele Missaglia.

Aart Vierhouten is een inmiddels 50-jarige Nederlander, die in 2009 stopte met koersen bij Vacansoleil. Bij diezelfde ploeg ging hij later als ploegleider aan de slag. Dat was in de periode dat Hilaire Van der Schueren ook nog bij het team zat. Nu krijgt hij dus weer een kans als lid van het performance team van Qhubeka.

OP VRAAG VAN ARU

De komst van Gabriele Missaglia zat al even in de pijplijn. Qhubeka ASSOS trok Fabio Aru aan en die mocht een vertrouwenspersoon meenemen om hem te begeleiden en weer richting zijn beste vorm te helpen. Gabriele Missaglia zal die rol dus op zich nemen.

Het performance team van Qhubeka ASSOS is met deze twee aanstellingen compleet. Er zullen dus geen ploegleiders meer bijkomen.