Renner Deceuninck-Quick.Step verkondigt ambitie: "Als ik Evenepoel aan zege in grote ronde kan helpen, zou ik blij zijn"

Het jaar 2021 moet het wielerjaar van Remco Evenepoel worden. Zijn ploegmaat staan alvast klaar om voor een eindzege in een grote ronde te gaan, zeker Fausto Masnada. De Italiaan verliet in augustus 2020 CCC voor Deceuninck-Quick.Step.

Masnada was in de Giro een grote hulp voor Almeida en eindigde zelf nog in de top tien. Bij Tuttobiciweb bespreekt Masnada zijn verwachtingen voor 2021. "Als ik beter kan worden en mijn sterke ploegmaat Remco Evenepoel aan een zege in een grote ronde kan helpen, zou ik blij zijn."

GIRO EN VUELTA OP PROGRAMMA

In het groterondewerk zal Masnada weer een belangrijke pion worden. "Als ik carte blanche krijg om een rit te winnen, dan zal ik het zeker proberen. Het belangrijkste is wel dat één van mijn ploegmaats een grote ronde kan winnen. Ik ga zeker de Giro en de Vuelta rijden als ik gezond ben. Het blijft zeker een doel om de Tour eens te rijden, als het dit jaar niet is, dan volgend jaar."

Voor de ploeg waar hij is terechtgekomen heeft Masnada enkel mooie woorden. Hij ervaart een bepaalde familiesfeer bij Deceuninck-Quick.Step. "Ik heb een geweldige familie gevonden in België, waar iedereen hard werkt en mekaar helpt. De resultaten zijn het bewijs van de goede sfeer."