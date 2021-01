Schorsing van twee jaar voor Franse renster na gebruik van doping

Marion Sicot is voor twee jaar geschorst na het gebruik van epo. Het werkt wel met terugwerkende kracht, waardoor Sicot in het tweede deel van 2021 al terug in actie zal kunnen komen.

Ze was namelijk al geschorst vanaf juli 2019 na een positieve dopingcontrole. Ze had een positieve dopingtest na het Frans kampioenschap en zelf vertelde ze dat epo had gebruikt om het vertrouwen van haar manager te winnen. Sicot krijgt nu een schorsing van twee jaar, maar het is met terugwerkende kracht. Aangezien ze dus al geschorst is vanaf juli 2019, mag ze volgens AFP opnieuw aantreden in het peloton vanaf juli 2021.