Hirschi heeft de lotto gewonnen: een jaarloon van een miljoen ligt voor hem klaar

Marc Hirschi heeft de wielerwereld serieus verrast met zijn plotse vertrek bij DSM. Het is nu nog een kwestie van tijd voor UAE zijn komst aankondigt. Achter de reden voor deze overstap moet niet ver gezocht worden: Hirschi zal er financieel erg wel bij varen.

Even goed zou je het kunnen wijten aan een theorie zoals: hij kan zich als kopman zijn wil niet opleggen in de strikte structuur van DSM. Volgens de Zwitserse krant Blick heeft de keuze van Hirschi echter vooral te maken met de verloning.

MINIMUMCONTRACT

Die zou bij UAE zeer rijkelijk zijn. Dat zou nogal verschillen in vergelijking met DSM, daar Hirschi naar verluidt enkel het minimumcontract had. Bij UAE zou er een jaarloon voor hem klaar liggen van één miljoen euro. Veel geld voor een jonge renner van 22. Anderzijds: als je een rit in de Tour en de Waalse Pijl gewonnen hebt en derde was op het WK, is het geen utopie om dat bedrag te vragen.

UAE geraakte ook al af van een zwaar loon met het vertrek van de Italiaan Fabio Aru. De ruimte die hierdoor vrijkomt kan onder andere aan Hirschi besteed worden.