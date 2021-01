Eerste wielerploeg bekend die al begint met vaccineren

Het vaccineren moet in 2021 helpen om definitief de strijd tegen het coronavirus te winnen. Er waait al een discussie in hoeverre topsporters eventueel voorkeur mogen krijgen voor toegang tot vaccins. Bij UAE beginnen ze die al toe te dienen.

Dat meldt alvast La Gazzetto dello Sport. De ploeg uit de Emiraten zou toegang hebben tot een vaccin. Dat zou dan ook geproduceerd zijn in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in Israël en in de Verenigde Staten. UAE is de eerste wielerploeg die met vaccinaties begint.

Alle 28 wielrenners die mee op trainingskamp gaan, hebben zich ook opgegeven om het vaccin toegediend te krijgen. Er zijn dus geen renners die zich onthouden uit vrees voor eventuele bijwerkingen. Ook stafleden worden gevaccineerd.