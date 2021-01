Ervaringsdeskundige weet wie grootste uitdager Van Aert wordt: "Dat is echt een ambetant ventje"

Wie doet er zondag iets aan Wout Van Aert? Hij is superfavoriet op het BK veldrijden. Ervaringsdeskundige Eli Iserbyt, die Van Aert in 2015 klopte, overschouwt de concurrentie.

Bij veel waarnemers komt de naam van Michael Vanthourenhout naar boven. Vantornout is echter niet overtuigd. "Heeft hij de onverzettelijkheid die nodig is? Hij zal in ieder geval niet mogen rijden zoals zondag in Hulst. Eerst honderd meter alleen voor Van Aert en Van der Poel gaan uitrijden en daarna bij de eerste demarrage moeten lossen: dat was niet echt slim", zegt hij in HLN. "Ik ben echt benieuwd tot wat Vanthourenhout in staat zou zijn als hij zijn verstand meer zou gebruiken, of moest hij er meer hebben. Het is lelijk om te zeggen, maar tactisch slim zijn hoort er echt bij."

Dan gelooft hij meer in Eli Iserbyt. "Die smijt zich ervoor, ook letterlijk. Dat is echt een ambetant ventje. Je moet eens kijken welke manoeuvres hij uithaalt als hij mensen inhaalt. Deed hij dat bij mij, hij lag over de draad. Maar zo moet het, ik deed het vroeger ook zo."