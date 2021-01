Geweldig nieuws voor Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert: hij is voor de tweede keer vader geworden

Wesley Kreder is enkele dagen geleden opnieuw vader geworden. Hij en Sabine zijn namelijk de ouders geworden van een zoontje, Rafael. Zijn ploeg, Intermarché-Wanty-Gobert, wenste hem proficiat op Twitter.

De 30-jarige Wesley Kreder, die al enkele jaren voor Intermarché-Wanty-Gobert rijdt, is voor de tweede keer vader geworden. De Nederlander heeft er met Rafael een zoontje bijgekregen.

Intermarché-Wanty-Gobert wenste hem proficiat via Twitter. "Ons eerste familielid in 2021. Welkom bij de ploeg Rafael! Proficiat Wesley Kreder & Sabine", aldus de wielerformatie. Rafael is op 2 januari geboren.