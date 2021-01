In Troyes geklopt door David van der Poel en nu op zoek naar nieuwe Franse titel: "Driekleur van groot belang voor mij"

Niet enkel de Belgische, maar ook onder meer de Franse titel veldrijden staat dit weekend op het spel. Clément Venturini wil die opnieuw binnenhalen. Die heeft enkel een generale repetitie in Troyes achter de rug, maar wil zijn titel toch verlengen.

"De driekleur is van groot belang voor mij", zegt de man die in 2020 op de weg maar net naast het podium viel in het nationaal kampioenschap. "Ik hou nog altijd van het veldrijden. Ook al cross ik niet zo veel meer, ik draag de trui tijdens training in de winter. Dus ik wil de trui graag nog een seizoen houden."

1 CROSS IN DE BENEN

Venturini werd onlangs tweede in Troyes na David van der Poel. "Met slechts één cross in de benen is het moeilijk om te weten waar ik sta. Ik heb mij vorige week snel geraliseerd dat ik mij technisch minder goed voel dan in het verleden."

Het Frans Kampioenschap zal verreden worden in Pontchâteau. "Ik heb goede herinneringen aan Pontchâteau, waar ik de Wereldbeker voor junioren won in 2011. Ik weet dat het moeilijk zal zijn tegen specialisten en de grote motoren, maar ik zal alles geven."