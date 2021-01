John Degenkolb wordt vandaag 32 jaar oud: een overzicht van zijn mooiste overwinningen

John Degenkolb viert vandaag zijn 32ste verjaardag. De Duitse sprinter heeft in zijn carrière al heel wat mooie overwinningen geboekt, met Parijs-Roubaix misschien wel als zijn allermooiste zege. Een overzicht:

Degenkolb rijdt al lang rond in het peloton, maar sinds 2012 zorgde hij pas echt voor grote zeges. Zo won hij in dat jaar maar liefst vijf ritten in de Ronde van Spanje. Tot nu toe won hij in totaal zelfs al 10 ritten in de Vuelta.

Ook in de Tour de France was hij al succesvol. In 2018 ging de negende etappe naar Roubaix en het was een rit voor kasseispecialisten. Een kolfje naar de hand van de Duister dus, die in een sprint met Van Avermaet en Lampaert twee Belgen moest verslaan om de zege te pakken.

Naast enkele mindere grote klassiekers zoals Parijs-Tours en de Vattenfall Cyclassics, won Degenkolb ook al in grotere klassiekers. Zo haalde hij het in 2013 in Gent-Wevelgem van onder meer Démare en Sagan en in 2015 won hij Milaan-Sanremo door in de sprint net iets sneller te zijn dan Kristoff.

2015 zou een boerenjaar worden voor Degenkolb, want naast de zege in Milaan-Sanremo boekte hij toen misschien wel zijn allermooiste overwinning tot nu toe. Hij zette Parijs-Roubaix op zijn naam na een sprint in een groepje van zes. Stybar werd toen tweede en Greg Van Avermaet vervolledigde het podium.