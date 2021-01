Dé raad die Chris Froome er mentaal weer bovenop hielp: "Je mag hem nooit afschrijven"

Chris Froome zal er alles aan doen om weer te kunnen wedijveren voor een zege in een grote ronde. Het is al een hele weg geweest om te staan waar hij nu staat. Ook op mentaal gebied was het niet simpel. Dat kan ook zijn voormalige ploegmaat Cameron Wurf getuigen.

De Australiër van Ineos reed in 2020 de Ronde van Spanje, waar Froome zijn terugkeer in een grote ronde maakte. "Toen hij naar de Vuelta kwam, voelde hij wellicht enige verwachtingen. In het team spraken we enkel over Richard Carapaz als kopman. Het was druk van de media en je kon zien dat het op hem woog. Je zag dat hij zich zorgen maakte", vertelt Wurf aan VeloNews.

Zeker omdat het niet draaide zoals Froome dat voor ogen had. Wurf praatte op hem in. "Toen hij na een afdaling niet in de juiste waaier zat, zei ik tegen hem: maat, je moet opnieuw van nul beginnen. Je moet alles opnieuw doen. Je moet gelost worden, vooraan rijden, alle dingen die je 10 jaar geleden deed om een geweldige wielrenner te worden."

Het zorgde mee voor een klik in het hoofd van Froome. "Het feit dat hij al op dit niveau weer kan koersen, is een mirakel. Toen hij dat besefte, was hij de eerste die bereid was om te werken bergop en op het vlakke." Het is afwachten tot wat hij bij zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation nog in staat zal zijn. "Je mag hem nooit afschrijven", weet Cameron Wurf.