Lotto Soudal bereidt zich voor op het nieuwe seizoen met trainingskamp aan de Costa Blanca

Lotto Soudal heeft deze middag bekendgemaakt dat ze vandaag haar trainingskamp heeft afgetrapt aan de Costa Blanca. De stage zal van 8 tot 24 januari duren. De ploeg wordt verdeeld in drie verschillende kampen (Klassieke renners, sprinters en klimmers).

Training camp Spain 🇪🇸



The @lotto_soudal WorldTeam training camp kicks off today! From January 8 till January 24, the team will be divided in three groups (Classic, Sprinter and Climber) and prepare the 2021 season at the Spanish Costa Blanca.



📸 Facepeeters pic.twitter.com/joV8yPrJRm