UAE Team Emirates vaccineert renners en staff tegen het coronavirus

Het was al langer bekend dat UAE Team Emirates haar renners en staff gingen vaccineren tegen het coronavirus, maar nu heeft de wielerploeg het nieuws ook zelf bekendgemaakt. Zo is onder meer Tourwinnaar Tadej Pogacar één van de eerste personen in de wielerwereld die een vaccin krijgt.

UAE Team Emirates heeft op haar website bekendgemaakt dat haar renners en staff gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Zo zouden al 27 renners en 32 leden van de staff het vaccin gekregen hebben. Eén van die 27 renners, is Tadej Pogacar. De Sloveen beleefde vorig seizoen een wonderjaar door onder meer de Tour de France op zijn naam te zetten. Er was niemand binnen de ploeg die het vaccin niet wilde. Racing to #BringLifeBacktoLife.



UAE Team Emirates vaccinate against Covid-19.



Read our full statement: https://t.co/BRad6TukQi#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0mRMnnGiGG — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) January 8, 2021

