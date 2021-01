🎥 Campenaerts bereidt zich met handschoenen in de oven voor op Omloop Het Nieuwsblad

Victor Campenaerts zal dit voorjaar voor de eerste keer de Omloop Het Nieuwsblad rijden en dat vraagt om een verkenningsritje.

In dit koude weer moet Campenaerts er wel voor zorgen dat hij het niet koud heeft tijdens de lange verkenning. En daar horen enkele speciale dingen bij, zoals het verwarmen van de handschoenen in de oven. "Het is de eerste keer dat ik dat doe, maar slecht zal het niet zijn hé", vertelt Campenaerts in het Engels.

Dat Campenaerts het vloggen en de training serieus neemt, geeft hij ook even mee. "Mijn vriendin Fanny (Lecluyse) is net gepasseerd, maar ik heb haar niet gezien. Mijn trainingsmakker zei het me maar ik ben te hard gefocust op het maken van de vlog", lacht hij.