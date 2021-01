Kopecky bevindt zich in luxepositie daags voor BK veldrijden: "Druk ligt niet bij mij, ik zal niet wenen"

Lotte Kopecky ruilde voor de eerste keer in haar carrière de wegfiets in voor de veldritfiets. Zonder echte uitschieters maar met degelijke resultaten, ligt een medaille op het BK zondag zeker binnen handbereik.

Dat beseft de Belgische kampioene op de weg zelf ook. "Ik besefte tijdens de WB-manches dat ik bij de betere Belgen hoor, dus dat biedt perspectieven. Maar de druk ligt niet bij mij, die ligt bij Sanne Cant, Alicia Frank en Laura Verdonschoot. Ik zal niet wenen als ik vierde eindig", vertelt ze bij Sporza.

Kopecky is van alle markten thuis aangezien ze ook graag op de piste rijdt. Crossen doet ze voorlopig vooral voor het plezier lijkt wel. "Op de piste of de weg, verwacht men dat ik een podium rijd of win. Het is geweldig dat ik nu eens geen favoriet ben aan de start. Een tiende plek is fantastisch, een twintigste plek jammer maar daar zal ik mijn slaap niet voor laten", leeft ze in alle rust toe naar zondag.