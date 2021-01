🎥 Eerste trainingen op stage: zie De Gendt en zijn maats vlammen in wisselende weersomstandigheden

Thomas De Gendt is op het trainingskamp van Lotto Soudal ingedeeld in het groepje met onder andere Andreas Kron, Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Sébastien Grignard. Zij rijden dus samen en hebben hun eerste trainingen op stage al achter de rug.

Het vijftal vond wel zeer wisselende omstandigheden op hun weg. Ze moesten in de regen rijden op een natte baan. Niet het leukste wat er is. Op een gegeven moment droogde en klaarde het dan ook wel op, omdat de zon plots de kop op stak.

