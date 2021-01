Duitse sprinter van Deceuninck-Quick.Step kijkt tevreden terug naar eerste jaar in WorldTour

Deceuninck-Quick.Step won in 2020 maar liefst 39 wedstrijden met veel verschillende renners. Een iemand die daar zijn steentje toe bijdroeg was Jannik Steimle. De 24-jarige Duitser reed dit jaar zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau.

En hij kijkt tevreden terug naar zijn debuut op het hoogste niveau, ondanks de coronabreak. "Mijn seizoen begon niet super in Colombia want ik had wat last van de hoogte. Maar het was fantastisch om zoveel fans te zien. Na mijn eerste wedstrijden in België, was er de onfortuinlijke break", klinkt het bij Steimle.

Bij de heropstart deed de Duitser het niet slecht. In de Ronde van Slowakije won hij de openingstijdrit en kon hij de gele leiderstrui behouden tot het eind. "Het was ongelooflijk, de eerste keer dat ik een algemeen klassement kon winnen. Het team heeft me daar fantastisch geholpen", blikt hij terug.

Bijna opgegeven in Vuelta

Steimle mocht in de Vuelta bovendien meteen debuteren in een grote ronde. "Na een week dacht ik dat ik Madrid niet zou halen, het was enorm zwaar. Maar ik voelde me steeds beter en ik mocht zelfs een keertje mijn eigen kans gaan. Winnen deed ik niet, maar ik eindigde wel mooi derde (Jasper Philipsen won). Het was een geweldige ervaring om eens een grote ronde te rijden. Ik zal in de toekomst mijn best blijven doen, waar het team me ook naartoe stuurt", besluit de Duitser.