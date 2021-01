"Fresh kit day": Wout van Aert gaat trainen in zijn trui van Belgisch veldritkampioen

Wout van Aert koestert 'm echt wel, die Belgische driekleur uit het veldrijden. Hij had natuurlijk al de tricolore als Belgisch kampioen tijdrijden in zijn bezit. Nu mag hij zich ook officieel weer de beste Belg in het veldrijden noemen.

Dat mag iedereen ook weten en zien. Deze ochtend is Wout van Aert een trainingstochtje gaan maken, zijn eerste na het BK. En welke trui had hij aan? Juist, die van Belgisch veldritkampioen, die hij ontving na zijn overwinning in Meulebeke.

OP PAD MET SOETE

In een filmpje is van achteruit te zien hoe Wout van Aert, gekleed in de tricolore, op de weg aan het fietsen is. Van Aert was op training samen op pad met Daan Soete. Op Strava is ook te zien langs waar deze fietstocht hen bracht. In de omgeving van Lille, Nijlen en Herentals legde Van Aert 66,43 km af.

"Fresh kit day", schreef Van Aert erbij. De dag waarop je een nieuwe trui draagt. Met ook nog een Belgische vlag achteraan.