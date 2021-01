🎥 Froome moet zelf lachen met zware test voor rechterbeen: "Er knapte bijna een bloedvat in mijn voorhoofd"

Zit er weer evenveel kracht in beide benen? Dat wilde Chris Froome wel eens nagaan tijdens een sessie in het Movement Performance Institute in Los Angeles. Dat zal wel nodig zijn als de Brit straks weer een rol van betekenis wil spelen in het groterondewerk.

Chris Froome is niet mee op het trainingskamp van Israel Start-Up Nation, zijn nieuwe ploeg die hem wist weg te lokken bij Ineos.. Dat betekent niet dat hij stil zit. Onder meer zijn geteisterde rechterbeen is getest geweest, zo blijkt uit een filmpje op Instagram. Tijdens een oefening moet Froome met zijn rechterbeen zo hard mogelijk een gewicht naar om hoog duwen. Je kunt goed zien hoe intensief het is. "We meten de progressie in het Movement Performance Institute. Er knapte bijna een bloedvat in mijn voorhoofd", lacht de viervoudig Tourwinnaar. Dit bericht bekijken op Instagram Chris Froome (@chrisfroome) Het belangrijkste is natuurlijk wel hoe zijn voorbereiding op het seizoen loopt. "Alles gaat de juiste richting uit", zegt Froome.