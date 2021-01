"Ik winnen en Jasper als tweede": ploegmaat van Stuyven schetst nu al ideaal scenario voor het WK

Zoals iedereen weet heeft Jasper Stuyven als thuisrijder het WK in Leuven met rood omcirkelt. Dat weten ze natuurlijk ook bij zijn team Trek-Segafredo. Daar hebben ze met Mads Pedersen een voormalig wereldkampioen in huis en die heeft wel zin in een tweede WK-triomf.

Pedersen won in 2020 Gent-Wevelgem en maakt opnieuw van de klassiekers een doel. De Deen heeft vooral van het coronaseizoen geleerd dat het elk moment gedaan kan zijn met koersen. "Ik ga elke wedstrijd, ook bijvoorbeeld een etappe in de Ster van Bessèges, aanpakken alsof het de laatste van het seizoen is. Dat is de goede ingesteldheid. Elke koers rijd ik alsof het de Ronde van Vlaanderen is."

Ik plaag Jasper al een beetje

Keer op keer volle bak gaan dus. Dat zal Pedersen ook doen wanneer de wereldtitel op het spel staat in Leuven. "Iedereen vraagt me naar het WK, maar dat is nog zo ver weg. Natuurlijk wil ik winnen, op zo'n parcours, in Vlaanderen. Jasper wil dat als Leuvenaar ook. Ik weet hoe belangrijk het voor hem is. Ik plaag hem daar al een beetje mee."

Pedersen heeft ook al een ideaal scenario in gedachten. "Ik winnen en Jasper als tweede", lacht de wereldkampioen van 2019. "We zijn beste vrienden en zullen dat ook zijn voor en na de koers, maar ik wil winnen."