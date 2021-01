Pas gestopte Lotto-renner maakte al de switch naar het ploegleider zijn: "Philippe Gilbert is goed bezig"

Hij is nog maar sinds kort renner af nadat zijn overeenkomst bij Lotto afliep. Er werd een nieuw akkoord gesloten voor een heel andere functie, die van ploegleider. Nikolas Maes ziet het wel helemaal zitten en gaat zich vooral met de jonge renners bezighouden.

"Ik voel nu al dat het echt iets voor mij is", zegt Maes bij Sporza over het ploegleider zijn. "Mijn job zal vooral op de jeugd georiënteerd zijn. Samen met de voorjaarsklassiekers. Het wordt wennen aan die nieuwe rol, maar het voordeel is dat ik iedereen ken. In combinatie met de ervaring van bijvoorbeeld een Herman Frison kan ik zeker een meerwaarde zijn."

Het trainingskamp van Lotto Soudal verloopt in drie verschillende bubbels. Wat kan Maes al zeggen over de huidige stand van zaken? "Ik hoor natuurlijk nog regelmatig mijn ex-teamgenoten. Philippe Gilbert is bijvoorbeeld goed bezig. Dit eerste groepsmoment op stage is heel belangrijk."

Ik geloof in het project van de ploeg

Lotto voerde een stevige verjongingskuur door. "Het wielrennen is aan het evolueren. Jeugd en winnaars, daar gaat het om. Het is een klein wereldje natuurlijk. En ook een harde wereld. Maar ik geloof wel in het project van de ploeg. Er is een duidelijke visie en ik sta er helemaal achter."