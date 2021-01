Roger honderduit: "Draag twee mondmaskers over elkaar" en "Zonder hen kijk ik amper naar de cross"

Zoals Roger De Vlaeminck zijn er geen twee, zoveel is duidelijk. De gewezen veelwinnaar heeft over alles een mening.

Roger De Vlaeminck probeert zich te soigneren, maar geeft toe dat de coronacrisis ook op zijn gemoed werkt: "Ik drink redelijk veel water, maar ik eet ook wat meer en ben al twee kilo bijgekomen. Een beetje uit verveling", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik laat me zeker wél inenten tegen het coronavirus. Tot dan zal ik me aan de maatregelen houden. Ik draag zelfs twee mondmaskers over elkaar, omdat ik graag geloof dat het me des te beter beschermt. Ik ben bang, jong."

Behoedzaam

De Vlaeminck lag eind 2019 al in het ziekenhuis: "Zonder Peggy was het gedaan geweest toen. Dat maakt een mens behoedzaam en alert", geeft hij vrijuit toe. En ondertussen probeert hij zijn tijd te passeren thuis met naar televisie kijken.

Murdoch Mysteries hoort daarbij, maar natuurlijk ook de cross. Al is daar een premisse bij: "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar als Wout en Mathieu er niet bij zijn, dan kijk ik amper. Ik beleef er te weinig plezier aan. Zonder hen is de cross minder aantrekkelijk, ze spelen met de pedalen en amuseren zich in het veld. Ze zijn veel beter dan de rest."