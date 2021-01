VOORBESCHOUWING: UAE stunt met komst Hirschi - Benoot, Stuyven en Campenaerts bij zelfde teams

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Onder andere UAE, DSM, Trek-Segafredo en Qhubeka ASSOS.

DSM

Team DSM is het nieuwe Sunweb en hoopt voor de ideale omgeving te zorgen opdat Romain Bardet weer het maximum uit zijn potentieel kan halen in een grote ronde. Ook Tiesj Benoot gaat zijn mogelijkheden al eens aftasten, al maakt hij er in '21 nog geen doel van. Wel is er het vertrek van Matthews en Kelderman... En dus ook Hirschi, maar daarover onderaan de pagina meer.

TREK-SEGAFREDO

Trek-Segafredo ziet dan weer Richie Porte vertrekken. Een verlies toch wel als je de derde uit de Tour moet laten gaan. Porte heeft natuurlijk wel sowieso zijn leeftijd. Met Jasper Stuyven mag Trek-Segafredo nog verdere successen in de klassiekers ambiëren. Zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad was een belangrijk moment in zijn carrière, wie weet zit er in 2021 wel een overwinning in een nog grotere wedstrijd in.

QHUBEKA ASSOS

Een periode van onzekerheid maakt wellicht plaats voor veel gretigheid bij Qhubeka. Ook Campenaerts blijft dus bij dezelfde ploeg. Nuja, dezelfde. Nog meer dan bij DSM is het echt wel een doorstart die Qhubeka maakt, met ook veel nieuwe renners die erbij kwamen nadat NTT afhaakte. Zo ook Dimitri Claeys. Voorts hoopt deze ploeg ook Fabio Aru opnieuw te laten herleven en vooral het plezier op de fiets doen terugvinden.

UAE

Bij UAE zijn ze dus af van Aru, over wie ze niet tevreden waren. Niet qua resultaten, niet qua mentaliteit. Majka werd gehaald om in te zetten in de bergen en Trentin voor de klassiekers. Jasper Philipsen vertrok dan weer naar Alpecin-Fenix. UAE zorgde ook nog voor één van de controversiële 'transfers' door Hirschi te strikken. Bevestigt hij bij de ploeg uit de Emiraten en ontpopt hij zich nog meer tot een absolute toprenner?