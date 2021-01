Wout van Aert als Belgisch kampioen veldrijden al op stap geweest met Georges

Dat Wout van Aert daags na het veroveren van de Belgische titel in het veld in zijn nieuwe driekleur is gaan fietsen, zagen we al. Waar hij zo nog al tijd voor heeft vrijgemaakt sinds die overwinning in Meulebeke? Voor zoontje Georges natuurlijk.

Die staat vanaf nu centraal in het leven van Wout van Aert en Sarah De Bie. Georges heeft ook zelf al zijn eigen tricolore trui, ook al beseft hij het nog niet. Wout heeft daags na het Belgisch Kampioenschap alvast de tijd genomen om eens met Georges te gaan wandelen. "Hoe was jouw maandag?" Echtgenote Sarah De Bie vraagt het aan haar Wout op Instagram. De wielrenner poseerde even voor een foto bij de buggy van Georges. Het zal lang niet de laatste wandeltocht zijn die Wout met baby Georges onderneemt.