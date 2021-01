🎥 Opvallend: renner van Deceuninck-Quick.Step gooit zich tussen vrachtwagens tijdens training

Alvaro Hodeg is zich wel op een zeer opvallende manier aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. In een filmpje op Twitter is te zien hoe een sprint voor hem wordt aangetrokken en hoe hij zich tussen de vrachtwagens gooit.

Op de beelden van País do Ciclismo is te zien hoe een andere renner de sprint lijkt aan te trekken voor Alvaro Hodeg. Wanneer de 24-jarige Colombiaan is gelanceerd, gooit hij zich tussen de vrachtwagens in het drukke verkeer. Bekijk hieronder de beelden: Carlos Uran e @alvaro_hodeg em treinamento. pic.twitter.com/a8AtKzMjTS — País do Ciclismo (@DoCiclismo) January 11, 2021