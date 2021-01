Julian Alaphilippe heeft een inzicht gegeven in wat hij als wereldkampioen dit jaar voor mekaar wil krijgen. Zijn voornaamste doelen worden toch weer de klassiekers, met vooral de Ronde van Vlaanderen in zijn gedachten. De motivatie om daar te scoren is nog groter dan voordien.

Nochtans moet het toch niet fijn zijn om terug te denken aan de dag dat hij ten val kwam toen hij met Van der Poel en Van Aert op weg was naar Oudenaarde. "Dat is geen slechte, maar een goede herinnering", verraste Alaphilippe op de online persconferentie van Deceuninck-Quick.Step. "Het was de eerste keer dat ik de Ronde van Vlaanderen reed, het was boeiend om de koers te ontdekken. Ik was er klaar voor, ik zat in goede vorm."

Ook het verloop van de wedstrijd op zich was lange tijd een opsteker. "Ik ben blij met hoe ikzelf en de ploeg de koers hebben aangepakt, tot aan de val. Het is niet dat ik iets speciaal geleerd heb. Ik ben wel nog meer gemotiveerd dan voordien om terug te gaan, hopelijk zonder valpartij. Met mijn hand gaat het al een stuk beter dan in december. Perfect is het nog niet, soms voel ik nog wel iets."

Ik ga in de Tour ook nu niet voor het klassement rijden

Kan hij op de Monumenten na nog iets zeggen over zijn klassieke programma? "De Omloop ga ik rijden, ja. Voor de rest weet ik het nog niet." De goede mix vinden tussen aandacht voor de klassiekers enerzijds en voor de Tour anderzijds is volgens hem nog steeds geen probleem. "Wat het groterondewerk betreft, zal ik met hetzelfde doel starten als anders. Ik ga in de Tour ook nu niet voor het klassement rijden."

Toch houdt hij een stok achter de deur. "Je weet nooit hoe het loopt. Kijk maar naar 2019, dat was een aangename verrassing." Ook een andere wedstrijd in Frankrijk geniet zijn interesse. "Ik wil ooit zeker één keer Parijs-Roubaix rijden. Ik weet niet of het een goeie koers zou zijn voor mij, maar ik wil het graag ooit eens proberen."

Ook Alaphilippe moet in de klassiekers opboksen tegen de sterke Van Aert en Van der Poel. "Voor ons verandert dat niets, wij komen steeds aan de start met dezelfde mentaliteit. Misschien moeten zij meer verantwoordelijkheid nemen. Als Wout en Mathieu ergens starten, zijn zij ook de topfavorieten. Wij nemen altijd onze verantwoordelijkheid en proberen voor de overwinning te gaan. We denken niet aan de anderen."