Een steek gekregen? Oog van Oliver Naesen ziet er enigszins anders uit

Oliver Naesen is momenteel op stage met zijn ploeg AG2R Citroën. Of zijn zicht op training wel ideaal is, durven we te betwijfelen. Nochtans geen overbodige luxe voor een wielrenner. We kunnen enkel vermoeden dat één van de beestjes in de openlucht daar niet zo vriendelijk was voor Naesen.

Op Strava is een foto te zien van het gezicht van Oliver Naesen, meldt Het Nieuwsblad. Daarop valt op dat zijn rechteroog er toch niet hetzelfde uit ziet als anders. De pupil van zijn rechteroog is veel kleiner als dat van zijn linkeroog. Zijn rechteroog zit dus bijna dicht. Het gevolg van een steek door een wesp of een ander beestje? Kan moeilijk anders. Hopen maar voor Oliver dat dit het enige is wat voor hinder zorgt op stage, terwijl hij het nieuwe wielerseizoen voorbereidt.