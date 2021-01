Flanders Classics sluit nieuw partnership af rond klassiekers en bereikt akkoord over mediarechten

Een nieuwe samenwerking van Flanders Classics moet de koers in Vlaanderen nog interessanter en boeiender maken. Het gaat net als de organisatie van de Amstel Gold Race een samenwerking aan met Infront.. Zo moeten de klassiekers nog aantrekkelijker worden.

Infront is een Belgisch IT-bedrijf, in 2015 gekocht door de Chinese Wanda Group, dat zich steeds meer verwikkelt in het wielrennen. Infront heeft bijvoorbeeld al de media-en marketingrechtern van de Ronde van Zwitserland. Met Flanders Classics is er nu ook een overeenkomst gesloten om de volgende acht jaar de mediarechten van de Vlaamse wielerklassiekers naar behoren te beheren.

Met de organisatie van de Amstel Gold Race sloot Infront een verbintenis voor zes jaar af. Volgens Philippe Blatter, de CEO van Infront, is hiermee een nieuw referentiepunt gesteld in het management van eendagskoersen in het wielrennen.

Long-term global strategic partnership agreement includes ‘Monument of Cycling’ Tour of Flanders and Amstel Gold Race https://t.co/2BzUiH4nQM pic.twitter.com/67jgCQ0hNv — Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) January 14, 2021

"Onze klassiekers hebben een globale aantrekkingskracht", zegt Wouter Vandenhaute van Flanders Classics op de site van Infront. "We kijken er naar uit om met Infront die aantrekkingskracht nog verder te ontwikkelen binnen Europa en wereldwijd via dit akkooord over de mediarechten."