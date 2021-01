Giulio Ciccone krijgt het komende seizoen een mooie kans van Trek-Segafredo. De jonge Italiaan zal namelijk als kopman starten in de Vuelta. Eerst rijdt hij ook nog de Giro in dienst van Nibali.

Op een persconferentie gaf Ciccone meer uitleg over het kopmanschap in de Vuelta. "Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ik ben nog jong en er zullen nog kansen volgen", vertelde de klimmer en staat te lezen bij Cyclingnews.

Eerst zal Ciccone dus in de Giro te zien zijn om in dienst te rijden van Vincenzo Nibali. "Daar kan ik nog wat studeren hoe het moet. Ik heb bijna een heel seizoen om mij nog verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld in het tijdrijden", legde de Italianse renner van Trek-Segafredo uit.