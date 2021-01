Een van de meest opvallende transfers in de wielerwereld, was ongetwijfeld de overstap van Chris Froome. Hij ging van Team Ineos Grenadiers naar Israel Start-Up Nation en daar zijn ze er van overtuigd dat Froome zijn oude niveau zal terugvinden.

Rik Verbrugghe, nu sportief manager bij Israel Start-Up Nation, denkt dat Froome zal terugkeren naar zijn oude niveau. "Hij is zeer goed bezig en de signalen zijn positief. Ik twijfel er eigenlijk niet aan", vertelde Verbrugghe in een interview bij Sporza.

Naast Froome heeft Israel Start-Up Nation nog andere renners die bepalend kunnen zijn in de grote ronde. "Michael Woods en Daniel Martin zullen een vrije rol krijgen. Niet heel de ploeg zal dus per se voor Froome moeten rijden, want het is ook afwachten wat Froome kan doen tegen renners als Bernal en Pogacar", aldus Verbrugghe.