Mads Pedersen had het in zijn vooruitblik op het nieuwe seizoen al over de samenwerking met Stuyven en het WK in Leuven. Wat ook aan bod kwam, zoals op zovele persbabbels, is de sterkte van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die boezemt Pedersen geen angst in.

"Ze zijn niet onverslaanbaar", zegt Mads Pedersen over Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Ik heb al getoond dat ze te kloppen zijn. Ik kan ze niet elke keer verslaan, net zoals zij ook niet elke keer kunnen winnen. Maar ik weet dat ik hen kan kloppen, dat is genoeg voor mij." Dat hij Van der Poel aan kan, weet Pedersen natuurlijk van op het WK 2019. Heeft de Nederlander dan zwakke punten? "Als je op YouTube intikt 'WK in Harrogate 16 km te gaan', dat is zijn zwak punt", lacht Pedersen. "Het is een grapje. Die kerel is bijna honderd procent perfect. Op sommige dagen pakt het niet goed uit, maar je moet ook weten dat het WK een koers was van 265 kilometer." Misschien speelt Mathieu soms te veel met zijn krachten En dan nog in helse omstandigheden. Het is niet iedereen gegeven om dat goed te verteren. "Hij ontplofte na 250 kilometer. Hij leverde dus geen slechte prestatie, het was gewoon zijn dag niet. Misschien speelt hij soms wat te veel met zijn krachten in plaats van meer na te denken, maar ik heb ook al in die situatie gezeten. Hij zal er wel van geleerd hebben."