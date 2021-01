Aanrijding op training bij Bora-Hansgrohe: "Er was een zware crash met een auto en alle renners zijn tegen de grond gegaan"

Er zou deze ochtend een zware crash geweest zijn op het trainingskamp van Bora-Hansgrohe. Een auto zou daarbij een groep renners van de wielerploeg aangereden hebben. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is.

Het is Ide Schelling, een renner van Bora-Hansgrohe, die het nieuws had bekendgemaakt via Strava. "Een slecht einde van het kamp. Er was een zware crash met een auto en alle renners zijn tegen de grond gegaan. Ik heb een beschermengel, want ik had beslist om het laatste half uur niet mee te rijden", schreef Schelling.

"Ik weet nog niet veel, maar ik hoop dat iedereen in orde is", schreef de Nederlander. Voorlopig is er nog steeds heel wat onduidelijkheid over wat er juist gebeurd is. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe ernstig het is.