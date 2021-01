Druk jaar voor Simon Yates, Vueltawinnaar van 2018 wil 2 Giro, Tour én Spelen rijden

Ook het programma van ronderenner Simon Yates is bekendgemaakt. Ploegmanager Matthew White meldt dat de Brit zal starten aan de Giro, Tour én Spelen.

In het verleden kon Yates enkel nog maar de Vuelta winnen, zijn vizier is dus gericht op de andere grote rondes. In de Giro van 2018 was hij er dicht bij maar zakte hij helemaal weg in de laatste week terwijl Chris Froome er dan weer bovenuit stak. In de Tour is een 7e plaats zijn beste resultaat.

Dat hij de Tour zal rijden ligt al zo goed als vast, maar voor de Giro is het nog wachten op het parcours van de organisatie. Hij zal alleszins niet op zijn broer Adam kunnen rekenen die naar Team Ineos is getrokken.

De pleog maakte nog niet bekend in welke rol Yates zal deenemen aan de grote rondes. De topklimmers zijn dun bezaaid bij Team BikeExchange maar met Matthews hebben ze ook andere troeven om uit te spelen.