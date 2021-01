Lucinda Brand had het niet onder de markt in Mol: "De laatste zandstrook was beslissend"

Lucinda Brand heeft deze middag een mooie overwinning geboekt bij de vrouwen in Mol. Ze haalde het na een spannende slotfase van Denise Betsema. Marianne Vos vervolledigde het podium.

Een nieuwe zege dus voor Lucinda Brand in het veldrijden, maar makkelijk had ze het niet in de Zilvermeercross van Mol. Pas in de slotfase kon ze een beetje afstand nemen van haar landgenote Denise Betsema.

Een reactie van Brand staat bij Wielerflits te lezen. "Het was een lastige cross en we waren aan elkaar gewaagd", legde Brand uit. "Uiteindelijk was de laatste zandstrook beslissend. Deze zege geeft een fijn gevoel met het WK dat er binnenkort aan komt."