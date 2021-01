Officieel geen Tour Down Under, maar wel 9 WorldTour-renners aan de start van nationaal wielerfestival

Het was al lang bekend dat er dit jaar geen Tour Down Under zou komen in Australië, normaal gezien de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar. De organisatie is er wel in geslaagd om er een nationaal wielerfestival van te maken, met 9 WT-profs.

Het Santos Festival of Cycling zal er een beetje anders uitzien dan de Tour Down Under met 4 etappes in plaats van 6. Er zullen veel lokale teams starten en dus ook veel lokale, niet-professionele renners. De grootste naam aan de start is ongetwijfeld die van Richie Porte, die in 2017 en 2020 de ronde van zijn land won. Hji zal niet in een tenue van Team Ineos te bezichtigen zijn, wel in die van Team Garmin Australia in de nationale trui samen met James Whelan (EF Education). Team BikeExchange heeft als team onder Australische vlag wel renners die de eer van de ploeg zullen verdedigen met het juiste wielershirt. Ze rekenen op Cameron Meyer, Luke Durbridge, Alex Edmondson, Kaden Groves, Damien Howson en Lucas Hamilton. Verder zal ook Chris Harper (Jumbo-Visma) van start gaan als prof. Hij rijdt voor Cervélo Tornsley Village komende week.