Talent van Jumbo-Visma wint aankomst bergop in Nieuw-Zeeland

In Europa wordt er nog even gewacht met koersen, maar in Oceanië zijn ze al even bezig. In Nieuw-Zeeland werd afgelopen nacht de vierde etappe van de New Zealand Cycle Classic gereden. Na 125 kilometer lag de finish bovenop de Admiral Hill.

In Australië start binnen enkele weken het Santos Cycling Festival, een nationale wielerwedstrijd ter vervanging van de internationale Tour Down Under. Ook in Nieuw-Zeeland is er een soortgelijk format gecreëerd voor de 34e New Zealand Cycle Classic.

In het verleden was het deelnemersveld sowieso zeer Oceanisch getint, al verscheen er al eens een verloren Europeaan of Amerikaan in de top 3 van een etappe.

De vierde en voorlaatste etappe kwam aan op de Admiral Hill, een klim van zo'n 4.2 kilometer lang. Op een vlakker stuk op 1km van de finish na, nagenoeg heel de tijd rode stroken. Onderweg werd tweemaal een klim van 6,5 km beklommen.

Finn FIscher-Black, een 19-jarige jongere die voor het jongerenteam van Team Jumbo-VIsma rijdt, won de etappe. Ben Oliver en Corbin Strong werden tweede en derde op een tiental seconden. Door de ritoverwinning neemt hij Fischer-Black de leiding over in het klassement. Komende nacht staat de laatste etappe op het programma, een criterieum in en rond Wellington.