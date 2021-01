Japanse regering spreekt eigen minister tegen: stijgende coronacijfers houden Olympische Spelen voorlopig niet tegen

Worden er dit jaar in Tokio olympische medailles uitgedeeld, zoals dat ook gebeurde op de Olympische Spelen van Rio in 2016? Voorlopig gaan ze in Japan wel degelijk uit van een editie in 2021. Daar was na uitlatingen van een minister twijfel over ontstaan.

Zoals bekend werden de Olympische Spelen van 2020 een jaar uitgesteld, om die in 2021 wel te kunnen laten doorgaan. De berichten van de laatste maanden wezen er ook op dat de Spelen dit jaar effectief zullen doorgaan, tot Taro Kono onlangs zijn mond open deed. Dat is de minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen. Die liet optekenen dat door de huidige stijging van de coronacijfers in Japan weer alles mogelijk was. Wat gezien werd als het in twijfel trekken van het doorgaan van de Olympische Spelen. LOCATIES EN SCHEMA SPELEN LIGGEN VAST De Japanse regering is nu met een verklaring aan nieuwsagentschap Kyodo naar buiten gekomen om dat tegen te spreken. "We hebben de locaties en het schema vastgelegd", zegt regeringswoordvoerder Katsunubo Kato. "De betrokken mensen werken aan de voorbereidingen, inclusief het controleren van de infecties." Alle inspanningen worden dus verdergezet met het doorgaan van de Spelen in het achterhoofd.