Nog een leven naast de koers: de voorkeuren van de studenten van Lotto Soudal

De WorldTour-ploeg van Lotto Soudal is momenteel op stage in Spanje. Die renners focussen zich volop op de koers. Bij de U23 en bij de dames zijn een aantal atleten die dat niet kunnen. Zij combineren het trainen voor het nieuwe wielerseizoen met... studeren.

Drie studenten hebben ze bij Lotto Soudal. Twee dames, met de 22-jarige Lone Meertens en de 21-jarige Alana Castrique. De jongste student uit de ploeg is Steven Pattyn, die voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal rijdt. Meertens studeert aan de KU Leuven, Castrique in Doornik en Pattyn zit op de Universiteit van Antwerpen.

Castrique studeert kinesitherapie en heeft liefst zeven examens voor de boeg. Meertens moet vijf examens afleggen als onderdeel van haar studies burgerlijk ingenieur. Pattyn volgt dan weer revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

KOERS ALS ONTSPANNING

Voor Castrique biedt het wielrennen haar een vorm van ontspanning, staat op de site van Lotto Soudal te lezen. Studeren doet zij best thuis. Meertens doet dat in haar studentenhuis. "Ik kan overal studeren, maar het beste in een ruimte waar er weinig afleiding is, zoals de aanwezigheid van andere studenen", zegt Pattyn dan weer.