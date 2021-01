Vanendert wil na 14 jaar nieuwe dingen en overweegt zelfs Omloop te rijden: "Waarom niet het avontuur aangaan?"

Jelle Vanendert kennen we in de eerste plaats van zijn zege op de Plateau de Beilles en als man van de Waalse klassiekers. Ook wat zijn programma betreft, kiest Vanendert meestal voor hetzelfde. Maar niet dit jaar! Onze landgenoot verandert het geweer van schouder.

Dat begint al op training. "Ik ben van trainer veranderd en ontdek een nieuwe manier van werken", verklaart Vanendert op de site van zijn ploeg Bingoal-WB. "Het doel is om in vorm te zijn van in het begin van het seizoen. Ik wil beginnen in de Ronde van de Haut Var en dan de Omloop Het Nieuwsblad of de Drôme Ardèche rijden."

De Omloop? Als man van de Ardennenklassiekers? "Ik heb nog nooit de Omloop gereden. Waarom niet het avontuur aangaan, kwestie van eens te veranderen. Ik heb altijd al willen sleutelen aan mijn seizoensbegin, maar ben steeds bij hetzelfde gebleven."

ALS KLIMMER DE KASSEIEN TEMMEN

Dit jaar is Vanendert echter wel vastberaden om wat nieuwe dingen te proberen. Als hij dat wil, moet de man die al 14 jaar prof is er niet mee wachten. "Ik denk dat een klimmer ook de kasseien kan temmen", besluit hij.